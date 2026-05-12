Juan Pablo Valdés participó de Jonagro 2026 en Buenos Aires

En el marco de la Jornada Nacional Agropecuaria Jonagro 2026, desarrollada este martes en el salón central de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del panel “Acción de las provincias en una Argentina distinta. El rol de los gobiernos provinciales en el nuevo escenario productivo”, junto a sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Durante su exposición, Valdés señaló que el encuentro reunió a productores, empresarios, funcionarios y técnicos de todo el país con el objetivo de analizar “las distintas realidades, escenarios y nuevas tecnologías agropecuarias”, buscando optimizar la producción y la competitividad del sector.

Asimismo, el mandatario provincial destacó que en el panel presentó “las posibilidades que ofrece Corrientes” y el trabajo que lleva adelante el Gobierno provincial para acompañar la expansión productiva, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo agropecuario y forestal.

En ese contexto, Valdés remarcó el potencial de Corrientes y del país para impulsar el crecimiento económico a partir de políticas articuladas entre los distintos sectores. “Corrientes y Argentina tienen un potencial enorme. Alineados, los distintos sectores, vamos a lograr las políticas necesarias que impulsen crecimiento, inversiones, infraestructura necesaria y desafíos estratégicos que nos posicionen en el mundo”, expresó.