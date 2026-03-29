Los combustibles no frenan: la Súper se encareció 9,8% en 10 días

La suba cotidiana en los precios de los combustibles se intensificó en la segunda mitad de marzo y a un mes del inicio de la guerra en Irán el oleaje inflacionario generado por el encarecimiento del petróleo impactó de lleno en las pizarras de las estaciones locales.

Si se toma a la nafta Súper de YPF como parámetro para hacer el seguimiento de la tendencia alcista, se puede observar que ese producto que el 17 de octubre se ofrecía en los surtidores locales a $1.855, ayer ya costaba $2.038. Eso denota que en 10 días el producto más vendido del mercado se encareció 183 pesos, lo que representa una inflación de 9,8%.

En tanto que si el comparativo es con lo que ese hidrocarburo valía el 1 de enero ($1.716), se puede afirmar que el litro de Súper más económico de la ciudad arrastraba hasta anoche un encarecimiento del 18,7%.

De igual modo, en el cotejo interanual, la aritmética refleja que a fines de marzo de 2025 la Súper de la petrolera nacional se despachaba en esta capital a $1.252. Al menos hasta el cierre de esta edición, la suba acumulada era de $813, un 64,9% en los últimos 12 meses.

Cabe mencionar que esos porcentuales superan ampliamente a la inflación regional difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cuyo último Índice de Precios al Consumidor (IPC de febrero) reflejó que en el primer bimestre del año, el Nordeste acumulaba un encarecimiento del costo de vida del 7,1% y del 32,1% en los últimos 12 meses.

Se vende menos a «boca de surtidor»

El mercado de combustibles atraviesa un escenario de retracción a nivel nacional, pero con impactos desiguales según la región. En ese contexto, Corrientes aparece como uno de los distritos más golpeados: en febrero de 2026 registró una caída interanual del 13,53% en las ventas al público, muy por encima del promedio país.

De acuerdo al informe sectorial, en la provincia se comercializaron 29.341 metros cúbicos, contra los 33.930 del mismo mes del año pasado, lo que refleja una contracción marcada del consumo en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y suba sostenida de precios en los surtidores.

Este retroceso posiciona a Corrientes entre las jurisdicciones con mayores caídas del país, sólo comparable con distritos como Misiones (-10,07%) o Chubut (-6,95%), y muy por encima del descenso promedio nacional, que fue del 1,67% interanual.

A nivel general, la venta de combustibles en Argentina totalizó 1.299.600 metros cúbicos durante febrero, por debajo de los 1.321.608 registrados un año atrás. No obstante, en la comparación mensual se observó una leve recuperación del 1,06%, lo que sugiere cierta estabilidad en la demanda tras varios meses de caídas.

Uno de los datos más relevantes del informe es el cambio en los hábitos de consumo. Mientras los combustibles premium continúan en expansión la nafta Premium creció 5,55% y el gasoil Grado 3 un 6,59% interanual los productos más económicos muestran una clara retracción.

La nafta Súper, que concentra el mayor volumen de ventas, cayó 2,12%, mientras que el gasoil común (Grado 2) registró una fuerte baja del 10,41%, consolidando una tendencia que ya se venía observando durante 2025.

Este comportamiento evidencia una segmentación del consumo: por un lado, sectores que sostienen o incluso incrementan la demanda de combustibles de mayor calidad, y por otro, un grueso de usuarios que reduce el uso o directamente resigna consumo ante la presión de los precios.

En cuanto a la estructura del mercado, YPF se mantiene como el actor dominante, con ventas por 728.176 metros cúbicos y una suba interanual del 1,25%, consolidando su liderazgo en la comercialización de combustibles.

Detrás se ubican Shell, Axion y Puma, todas con caídas en sus volúmenes, a excepción de Gulf, que logró crecer un 13,21% interanual, aunque con una participación todavía menor en el total del mercado.

En este contexto de retracción del consumo, la reciente suba de los precios con la nafta Súper superando los $2.030 por litro en la capital correntina aparece como un factor clave que profundiza la caída en las ventas, especialmente en segmentos más sensibles al ingreso.