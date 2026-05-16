Con la conducción de Analía Velázquez, el Concejo Deliberante avanzó en proyectos clave para el desarrollo y la cultura local

En el marco de la 4ª Sesión Ordinaria celebrada el pasado 14 de mayo, el Concejo Deliberante local llevó adelante una intensa jornada legislativa bajo la firme conducción de su presidenta, Analía Velázquez. Durante el encuentro, se dio curso a una nutrida agenda que combinó el análisis de normativas de urgencia, reclamos vecinales y una fuerte apuesta por la modernización del Estado y la identidad cultural de la ciudad.

Bajo la gestión de Velázquez, orientada a promover una ciudad con mayor participación, desarrollo y compromiso ciudadano, el cuerpo legislativo logró articular el tratamiento de temas de alto impacto comunitario.

Gestión y análisis de temas prioritarios

Uno de los puntos centrales de la sesión fue el tratamiento del Proyecto de Ordenanza sobre la prórroga de la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa. Con el fin de garantizar un análisis riguroso y transparente, la presidencia coordinó su giro a las Comisiones de Peticiones, Ordenanzas y Reglamentos, y de Presupuesto.

Asimismo, se dio un espacio prioritario a la voz de la comunidad y de las instituciones, quedando reservadas en Secretaría diversas notas presentadas por vecinos del Barrio Fátima, directivos de la Escuela N.º 82 “Amado Bompland” y la Cédula N.º 550/26 del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Por su parte, la nota del Administrador Judicial de la Empresa Sager fue derivada de inmediato al Cuerpo constituido en Comisión para su evaluación.

Impulso a la modernización, infraestructura y derechos

La sesión se destacó por la aprobación de un importante paquete de proyectos que apuntan de forma directa a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a actualizar las herramientas estatales. Entre los logros legislativos refrendados bajo la conducción de Velázquez se destacan:

Innovación y Modernización: La aprobación de la Digitalización de Asuntos Institucionales y la regularización de Expedientes del Banco de Tierras. Además, se envió a comisión un novedoso sistema digital de información turística mediante códigos QR.

Obras y Servicios Públicos: Se dio luz verde al arreglo e instalación de semáforos, limpieza de zanjas, colocación de luminarias en el Barrio Juan Pablo II y una campaña de plantación de árboles en el Complejo Barrio Fátima.

Perspectiva de Género: En un avance crucial en materia de derechos, el Concejo aprobó la adhesión a la Ley Olimpia, que aborda y sanciona la violencia digital.

Identidad local y proyección provincial

La gestión de la presidenta Velázquez también dejó una clara impronta de respaldo a la cultura y el turismo. El cuerpo legislativo aprobó la creación de la Fiesta de las Colectividades y elevó una solicitud clave al Senado de la Provincia para el pronto tratamiento de los expedientes que buscan declarar como Fiesta Provincial a la “Fiesta del Chamamé y la Cultura Popular de Mercedes” y como Monumento Natural Provincial a la emblemática “Piedra Ita Pucú”.

Declaraciones de Interés Municipal Durante la jornada se declararon de interés la trayectoria de la pareja de baile tradicional de Don Ricardo e Irma Panozzo, la próxima Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo y el Encuentro de Autos Clásicos.

Hacia el cierre, y con la mirada puesta en la próxima sesión, la presidencia fijó como temas preferenciales el programa “Parlamento Juvenil Municipal” —reafirmando el compromiso con las nuevas generaciones— y la demarcación vial sobre la calle José María Gómez.

Con esta sesión, el Concejo Deliberante comandado por Analía Velázquez ratifica su rumbo de trabajo articulado por una ciudad en constante desarrollo y con un fuerte sentido de pertenencia.