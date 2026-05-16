El gobernador Juan Pablo Valdés ratificó el financiamiento para las localidades del Iberá. Ante la Comisión de Turismo del Senado de la Nación, el mandatario destacó la articulación entre la producción de naturaleza y la industrialización, al tiempo que confirmó la construcción de 30 cuadras de cordón cuneta y la entrega de un camión para el municipio local.

Con la presencia de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación, se desarrolló en el Centro de Interpretación de Concepción del Yaguareté Corá una jornada de trabajo para evaluar los avances del Plan Iberá. El programa oficial abarcó la presentación de los códigos urbanos ambientales para seis comunas, la firma de acuerdos específicos entre la provincia y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la exposición técnica sobre las fases constructivas del nuevo Hotel Escuela de Gastronomía y una recorrida por las obras del complejo edilicio.

Durante el cierre de la actividad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, respaldó la gestión de la educación superior en el interior y analizó la rigurosidad del proyecto hotelero. El mandatario señaló que «así es cuando la universidad trabaja, miran el clima, miran los planos de la temperatura y otras cuestiones técnicas. Eso habla de todos los cuidados que se tuvieron para la implantación de este hermoso hotel-escuela», destacó. Asimismo, instó a los jefes comunales a aplicar las directrices de suelo entregadas para cada localidad.

En su análisis económico, Valdés vinculó la utilidad de estos ordenamientos urbanísticos con el proceso de expansión industrial que atraviesa la provincia. El titular del Ejecutivo provincial explicó que «hace varios años ya que Corrientes viene industrializándose, pero hoy la provincia empieza a tomar una curva ascendente y la industrialización empieza a ser un elemento mucho más presente en el desarrollo de todos los días de la economía de los correntinos», aseguró.

Frente a este escenario, destacó además la coexistencia de los vectores productivos locales al afirmar que «la producción de naturaleza y la industrialización tienen que ir de la mano siempre que estemos con las reglas claras y entendiendo qué hace cada uno, pero sobre todo entendiendo que las dos cosas son necesarias».

Anuncios para el municipio

El gobernador ponderó el impacto del Plan Iberá como modelo de transformación de la matriz turística y destacó el valor de la visita de los legisladores nacionales para constatar el desarrollo de la cuenca. Además repasó la evolución de las obras y determinó que, tras consolidar las bases del programa, «llegó el momento de salir a venderlo al mundo, salir a hacerlo crecer más, porque obviamente la infraestructura que se ha desarrollado en estos casi diez años ha sido mucha». Según indicó, este esquema promueve dinámicas comerciales que se replican en Loreto, San Miguel, Colonia Carlos Pellegrini y Galarza, donde «hoy las inversiones llegan de la mano de los privados, genera trabajo».

Finalmente, Valdés explicitó que el crecimiento del sector privado compromete al Estado provincial a desplegar inversiones complementarias en conectividad y servicios urbanos. En ese marco de acompañamiento a las gestiones locales, el mandatario anunció un paquete de asistencia directa para la localidad anfitriona al confirmar que «lo vamos a acompañar con 30 cuadras de cordón cuneta y un camión para la municipalidad».