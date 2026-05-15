Orgullo: Mercedeño se prepara para integrar la Selección Argentina 3×3

El jugador de Comunicaciones, Marcos Panozzo, y el ex jugador «aurinegro» en la Liga Argentina, Facundo Wolisnky, fueron convocados a la preselección argentina de básquet 3×3, de acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de Básquet.

Panozzo, jugador de Comu, viene de disputar la última temporada con Central Entrerriano en la Liga Argentina, consolidando un importante crecimiento en su carrera deportiva.

En tanto que Wolinsky jugador de Ferro cumplió una destacada tarea en el «aurinegro» mercedeño en la última temporada de la Liga Argentina.

«La convocatoria de Panozzo y Wolisnky representa un orgullo para el básquet de Mercedes y para Comunicaciones, que continúa aportando jugadores a los diferentes procesos nacionales», destacó el club del centro de la provincia en sus redes sociales.

Las selecciones argentinas de 3×3 pondrán en marcha una nueva etapa de preparación con una concentración que se desarrollará en la ciudad de Pergamino del 18 al 21 de mayo, pensando en la participación de las categorías U21 y U23, tanto en la rama femenina como masculina, en la próxima edición de la Nations League.

La competencia internacional tendrá dos etapas en Sudamérica: la primera se jugará en Santiago de Chile del 27 de junio al 3 de julio, mientras que la segunda se disputará en Asunción, Paraguay, del 20 al 26 de julio.