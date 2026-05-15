Locales
Mercedes: Construyen un nuevo hogar para Claudio Quiroz y sus hijos
En una jornada marcada por el compromiso social, el Intendente Victor Cemborain, junto al Secretario de Obras Públicas MMO Jorge Navia y la Sra. Beatriz Maidana, visitaron el domicilio del vecino Claudio Quiroz.
Claudio, quien producto de una reacción a una dosis durante la pandemia hoy se encuentra en silla de ruedas, está al cuidado de sus cuatro hijos. Debido a su condición física, se le hacía imposible realizar las mejoras que su vivienda, en condiciones muy precarias, necesitaba con urgencia.
Un esfuerzo compartido
Hoy la ayuda ya es una realidad y las obras han comenzado. El proyecto integral incluye:
Construcción desde cero: Se está edificando un baño adaptado y una cocina nueva para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.
Trabajo en red: En un gesto de gran valor comunitario, los directivos de la Escuela Damas Patricias Argentinas se sumaron a la iniciativa.
Aporte técnico: La institución educativa colaborará activamente encargándose de toda la instalación eléctrica de los nuevos sectores de la casa.
Esta gestión entiende que donde hay una necesidad, debe haber un Estado presente. No se trata solo de ladrillos y cemento, sino de devolverle la esperanza y la comodidad a un padre luchador y a su familia.