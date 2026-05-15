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Mercedes: Construyen un nuevo hogar para Claudio Quiroz y sus hijos

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/05/2026
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En una jornada marcada por el compromiso social, el Intendente Victor Cemborain, junto al Secretario de Obras Públicas MMO Jorge Navia y la Sra. Beatriz Maidana, visitaron el domicilio del vecino Claudio Quiroz.
​Claudio, quien producto de una reacción a una dosis durante la pandemia hoy se encuentra en silla de ruedas, está al cuidado de sus cuatro hijos. Debido a su condición física, se le hacía imposible realizar las mejoras que su vivienda, en condiciones muy precarias, necesitaba con urgencia.
​ Un esfuerzo compartido
​Hoy la ayuda ya es una realidad y las obras han comenzado. El proyecto integral incluye:
​Construcción desde cero: Se está edificando un baño adaptado y una cocina nueva para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.
​Trabajo en red: En un gesto de gran valor comunitario, los directivos de la Escuela Damas Patricias Argentinas se sumaron a la iniciativa.
​Aporte técnico: La institución educativa colaborará activamente encargándose de toda la instalación eléctrica de los nuevos sectores de la casa.
​Esta gestión entiende que donde hay una necesidad, debe haber un Estado presente. No se trata solo de ladrillos y cemento, sino de devolverle la esperanza y la comodidad a un padre luchador y a su familia.
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