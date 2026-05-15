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Recuperan motocicleta robada y detienen a un sospechoso tras allanamiento en Mercedes

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Personal de la Comisaría Primera logró recuperar una motocicleta tipo scooter que había sido denunciada como sustraída días atrás en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado el pasado 12 de mayo, luego de que el vehículo fuera robado mientras se encontraba estacionado en inmediaciones de calle Dr. Rivas al 1200.

A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigación Criminal, en conjunto con personal de Comisaría Primera, iniciaron tareas investigativas que incluyeron recolección de datos y análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Como resultado de la investigación, los uniformados lograron identificar al presunto autor del hecho. Posteriormente, y con intervención de las autoridades judiciales, se libró una orden de allanamiento en el barrio Las Garzas, procedimiento en el que se logró recuperar la motocicleta denunciada como robada.

Además, se procedió a la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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