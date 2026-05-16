Corrientes: Tiene 82 años y hace más de 40 años el triatlón es parte de su camino

En un posteo de su cuenta de Facebook, Ulfeldt compartió «11/04/2026 culmino el campeonato Entrerriano de triatlón en Concepción del Uruguay. Quiero agradecer a la vida por permitirme seguir haciendo lo que amo. Hace más de 40 años que el triatlón es parte de mi camino, y hoy, con 82 años, sigo sintiendo la misma emoción que el primer día».

Sus fotos solo muestran su pasión por el deporte, cada competencia y algunas que otras imágenes de su vitrina llena de trofeos, medallas y reconocimientos.

Pero un video lo hizo viral. Se lo ve entrenar con una «bici-canoa» en el río Paraná que él mismo construyó Ese ingenio deja a las claras el motivo por el que vive y disfruta.

«No siempre fue fácil, hubo cansancio, sacrificio y momentos duros, pero nunca me faltaron las ganas de seguir. Porque cuando uno hace lo que ama, el corazón siempre empuja un poco más», escribió en su último post Ulfeldt.

Por otra parte, nunca deja de agradecer, «a todas las personas que me crucé en este camino: compañeros, organizadores y amigos que me regaló el triatlón. Cada uno dejó una huella en mi historia».

Asimismo, en los últimos tiempos, este deportista correntino participó en varios eventos deportivos de Entre Ríos: «ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Volver ahí es volver a sentirme vivo, a emocionarme, a recordar por qué empecé y por qué sigo», expresó.

«Mientras el cuerpo me lo permita, voy a seguir adelante. Porque más allá de la edad, lo importante es no dejar de soñar, de intentar y de disfrutar», reflexionó. Un fuerte mensaje para todos.