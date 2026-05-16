Impactante incendio en Bariloche: se prendió fuego un histórico hotel

Un incendio de gran magnitud destruyó este sábado el histórico Hotel Huemul, ubicado sobre el kilómetro 1 de la avenida Ezequiel Bustillo, en la ciudad de Bariloche. Las llamas generaron un importante operativo de emergencia y provocaron momentos de tensión entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona.

El fuego se desató alrededor de las 15:00 y, de acuerdo con las primeras versiones, habría comenzado en la planta inferior del establecimiento antes de propagarse rápidamente hacia los pisos superiores.

En cuestión de minutos, gran parte de la estructura quedó envuelta por las llamas y una densa columna de humo pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, entre ellas personal de los cuarteles Melipal y Centro, que acudieron para intentar contener el avance del incendio. También participaron efectivos policiales y agentes municipales, que realizaron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo para facilitar las tareas de emergencia.

Según informaron medios locales, las pérdidas materiales en el hotel fueron totales. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas.

Los empleados del establecimiento comenzaron a evacuar a los huéspedes apenas detectaron el fuego. Recorrieron habitación por habitación para alertar a quienes se encontraban dentro del edificio y permitir una salida rápida antes de que las llamas avanzaran.

Las imágenes del incendio generaron conmoción en Bariloche, ya que el Hotel Huemul, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, es uno de los edificios más conocidos y antiguos de la zona oeste de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron cuál fue el origen del fuego. Los equipos de emergencia continuaban trabajando para extinguir completamente las llamas y evitar que el incendio afectara construcciones cercanas.