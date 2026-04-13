Una niña de 7 años fue brutalmente golpeada por un grupo de menores

Una niña de 7 años se encuentra internada tras ser atacada a golpes por un grupo de nenas de 11 años en la Casita de los Niños Padre Carlos Cajade, en la ciudad de La Plata, y la Justicia investiga a las autoridades del lugar.

Fuentes allegadas al expediente informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió el pasado jueves en el inmueble emplazado en 6 bis y 602, en el barrio Aeropuerto, donde, conforme a la reconstrucción del caso, las implicadas emboscaron a la víctima en el baño, la tiraron al piso y le propinaron patadas en la cabeza, la espalda y las costillas.

En este contexto, fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece internada bajo observación.

Este lunes se incorporó a la causa la declaración testimonial de la madre de la víctima, Ximena Espíndola, quien aportó una detallada cronología de lo sucedido y denunció graves irregularidades en el accionar del hogar.

Según relató, la niña ingresó al establecimiento a las 8:30 y fue retirada cerca de las 12:45 por su pareja. Sin embargo, ya presentaba signos extraños: estaba cambiada de ropa, bañada y «rara», sin que nadie advirtiera lo ocurrido.

Minutos después, mientras estaba en la escuela, la menor comenzó a descompensarse: tenía fiebre cercana a los 39 grados, vómitos y un fuerte dolor de cabeza, a la vez que, recién horas más tarde, alrededor de las 16:30, la encargada del hogar le comunicó a la madre que la menor había sido encontrada golpeada en el baño tras el ataque de otras compañeras.

El relato indica que fue hallada en el suelo, llorando, con la cara tapada, mientras era agredida con patadas y tirones de pelo. Tras el episodio, las educadoras la asistieron, la cambiaron de ropa y la peinaron, pero no informaron lo sucedido a la familia en el momento.

Ante el agravamiento del cuadro, la progenitora decidió trasladarla por sus propios medios al Hospital de Niños de La Plata alrededor de las 18, donde los médicos la derivaron directamente a terapia intensiva, en la que estuvo alojada durante dos días debido a la gravedad de las heridas.

Actualmente, la niña está en terapia intermedia, fuera de peligro pero con diagnóstico reservado; permanece lúcida, en observación constante y a la espera de estudios para descartar lesiones internas.

Uno de los puntos más sensibles que surgió en la investigación es la demora del hogar en informar lo ocurrido. La madre sostuvo que se enteró varias horas después del ataque, cuando su hija ya presentaba síntomas graves.

En esa línea, el abogado Ignacio Barrio, quien representa a la familia, cuestionó duramente a la institución y aseguró que hubo un intento de encubrimiento.

«La actitud del hogar fue grave. Se demoró en comunicar el hecho y no se actuó como correspondía», sostuvo el letrado, quien adelantó que avanzará «hasta las últimas consecuencias» para que se haga justicia; al tiempo, trascendió que las agresoras ya están identificadas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

Fuente: Noticias Argentinas