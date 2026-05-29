River y la primera bomba del mercado: Otamendi ya firmó y se viene la foto oficial

“Todo el mundo sabe que soy hincha de River”. Los sueños se cumplen. Nicolás Otamendi tuvo que esperar bastante, dejar correr el tiempo, encontrar el momento más certero. Y, finalmente, puede darse el lujo de decir que le pondrá el moño tan deseado a una carrera increíble: en la primera gran bomba de este mercado de pases, se convirtió en refuerzo del equipo de Eduardo Coudet de cara al segundo semestre. Y, de hecho, luego de recorrer el Monumental firmó este mismo viernes su contrato por 18 meses, antes de viajar al Mundial con la Selección Argentina.

Una incorporación de lujo para un plantel que necesitaba a un caudillo así, referente y con capacidad de sobra para ayudar a comandar esta transición que se vendrá en el receso invernal. Campeón del mundo, de las dos Copas Américas y la Finalissima y con 16 temporadas consecutivas en el fútbol europeo, no solo llegará para intentar adueñarse de un puesto en el que Lautaro Rivero tuvo intermitencias en el semestre (y cuenta con mercado) y Paulo Díaz apuntan a que sea transferido: se sumará al grupo de líderes (Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Seba Driussi, Juanfer, los otros), pero con otra personalidad, algo valioso pensando en un salto de calidad que en River están planeando para mitad de año.

El camino a la firma

Para llegar a la firma, sin embargo, se requirieron de los esfuerzos de las dos partes. Del central de 38 años, que rechazó en las últimas horas la carretilla de dólares que le ofrecía el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Y de la dirigencia del Millonario, que entendió que este era el momento y desde hace ya un tiempo que viene manejando la negociación cumpliendo detalladamente con todos los pasos necesarios para que un jugador de esta magnitud pueda desembarcar en el fútbol argentino.

Con tratativas que fueron avanzando en perfil bajo sobre finales de la temporada europea, en Núñez decidieron apretar el acelerador cuando la respuesta a los sondeos iniciales fue positiva: Otamendi quería venir y River lo necesitaba, un match perfecto. A esta buena comunicación que existió entre las partes se le habría sumado, además, un encuentro en Buenos Aires durante la última fecha FIFA de finales de marzo, aprovechando la estadía de este hincha fanático para los amistosos contra Mauritania y Zambia.

Incluso, acá también puede agregarse como un detalle no menor el reconocimiento que el club le realizó a Nico post título en Qatar, cuando le regaló una camiseta titular con el #19 y su apellido. Todos pasos clave para llegar a este desenlace, en el que estará vinculado a los colores de sus amores hasta finales del 2027, luego de haber sido capitán del Benfica y de tomar la decisión de no renovar su contrato (49 partidos en la temporada y promedio de 88′ en cancha).

Otamendi, con la camiseta que le regalaron en River en el 2023 (Prensa River).

Chacho, feliz

Si Otamendi está contento, ni hablar Coudet, quien lo considera una pieza vital para terminar de moldear este River a su gusto y poder pelear todos los frentes en la segunda parte del año. De hecho, en la conferencia del miércoles post Blooming ya lo había dejado claro: “Es un jugador importantísimo, está muy vigente, es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Sería un jugador importante. Estoy contento de poder trabajar con la gente que tengo de trabajar. Si le tengo que decir algo al hincha es que vamos a armar algo lindo”, dijo el entrenador, motivado y motivador con respecto a lo que viene.

El General, mientras tanto, se prepara en el predio de AFA para disputar su cuarto Mundial (2010, 2018 y 2022), en el que buscará defender la corona y volverá a ser un jugador de referencia para Lionel Scaloni de cara al armado del equipo. Lo que cambiará con respecto a Qatar es que, cuando vuelva (con el sueño de que sea con la cuarta en brazos), no deberá hacer una ruta rumbo a Europa: esta vez, se quedará en Argentina. Y a cumplir su gran sueño.