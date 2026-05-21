Víctor Cemborain y las comparsas garantizan la realización de los carnavales 2027

El intendente Víctor Cemborain junto al viceintendente Martín Díaz, la directora de Turismo Daiana Cabrera, el encargado del Área de Carnaval Omar Mónaco, el organizador del evento Affur Eventos y representantes de las cuatro comparsas locales participaron de una conferencia de prensa realizada en el Centro de Interpretación.

Durante el encuentro se confirmó la participación de Villa Samba Show, Purajhei Porá, Itá Pucú y La Auténtica, garantizando la realización de los Carnavales Mercedes 2027. Además, se destacó el trabajo conjunto para seguir fortaleciendo una de las fiestas culturales más importantes de la ciudad y se adelantaron mejoras para el predio y nuevas propuestas para el público.