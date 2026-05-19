Policiales
Horror en Corrientes: castigó a sus hijas adolescentes con un cable para que no contaran que abusaba de ellas
Según las primeras informaciones que provienen de Carolina, dos menores eran víctimas de abuso sexual por parte de su propio padre. Tienen 11 y 14 años. El chacal actualmente permanece detenido en la Comisaría Primera, y la Fiscalía solicitó prisión preventiva días atrás mientras dure el proceso.
La familia reside en una zona rural de Carolina en el departamento de Goya, y el caso quedó bajo intervención del Juzgado de Menores 2 de esa ciudad.
«El examen médico diagnóstico que ambas tienen desfloración de vieja data», informó el periodista Juan Cruz Velásquez, además detalló: «todo se inicia cuando el pasado lunes 12 de mayo el chacal le pegó con un cable a ellas y las lesiones fueron divisadas en el colegio»
«La maestra advirtió a las autoridades. En primer término las menores admitieron que el padre les había pegado y que abusaba de ellas desde hace un tiempo, el ataque fue para que no contaran las horrendas situaciones que venían padeciendo», agrego