Horror en Corrientes: castigó a sus hijas adolescentes con un cable para que no contaran que abusaba de ellas

La familia reside en una zona rural de Carolina en el departamento de Goya, y el caso quedó bajo intervención del Juzgado de Menores 2 de esa ciudad.

«El examen médico diagnóstico que ambas tienen desfloración de vieja data», informó el periodista Juan Cruz Velásquez, además detalló: «todo se inicia cuando el pasado lunes 12 de mayo el chacal le pegó con un cable a ellas y las lesiones fueron divisadas en el colegio»

«La maestra advirtió a las autoridades. En primer término las menores admitieron que el padre les había pegado y que abusaba de ellas desde hace un tiempo, el ataque fue para que no contaran las horrendas situaciones que venían padeciendo», agrego