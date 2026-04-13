Causa Loan: el juicio comenzará el 16 de junio y estiman que durará al menos cuatro meses

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió fijar el martes 16 de junio como el día en que comenzará el juicio donde se intentará develar qué pasó con Loan Danilo Peña, desaparecido en 2024. La audiencia empezará a las 9 de la mañana.

«Me siento un poco mas aliviado. El Tribunal tomó nota del reclamo, y sacó el sábado la resolución. La decisión de adelantar cuatro meses el juicio deja en claro que había forma de hacerlo», expresó el fiscal federal Carlos Schaefer, en una entrevista exclusiva brindada a Radio Dos.

«Más allá de lo mediático, queremos saber donde esta Loan y es necesario ésto», sostuvo el funcionario judicial

Schaefer estimó que el proceso «duraría unos 4 meses. Ya están confirmadas 131 testimoniales, por lo que en cuatro meses se estaría dictando la sentencia»

«Son 7 imputados relacionados con la desaparición directa de Loan, y recordemos que hay otras 10 personas que están imputadas por privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de la causa», precisó

«La hipótesis del juicio es la de sustracción y ocultamiento de la criatura. Lo que no sabemos es lo que pasó después. La prueba que tenemos es que esa gente sustrajo al pequeño de este lugar», agregó

Schaefer recalcó que «hay pruebas determinantes: la prueba odorífica, las del botín, etc»

Los imputados

El primer grupo de imputados está acusado de la sustracción y ocultamiento del niño, en calidad de coautores —y en un caso como partícipe necesario—. Lo integran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.

El segundo grupo está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio, quienes están imputados por presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación. En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos.