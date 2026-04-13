Un detenido, secuestro de carne y armas en un operativo por abigeato

El procedimiento se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer y es investigado por la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de la fiscal Daniela Di Tomaso. Tras tareas llevadas adelante por la brigada de investigaciones, se solicitaron órdenes de allanamiento que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías.

Durante los operativos, concretados en inmuebles pertenecientes a la familia Fernández, los uniformados incautaron 16 bolsas con distintos cortes de carne bovina, que serían producto de faena ilegal. Además, secuestraron herramientas rurales, cuchillos, sierras, equipos de pesca, indumentaria y otros elementos de interés para la causa.

En uno de los domicilios también hallaron armas de fuego: una pistola calibre .22 sin numeración visible —presuntamente suprimida—, una escopeta calibre 12 y municiones. Al requerir la documentación correspondiente, el morador manifestó no contar con autorización legal para su tenencia.

Por disposición de la fiscal interviniente, se inició una causa paralela por supuesta tenencia ilegal de armas y se procedió a la aprehensión de un hombre. El caso continúa en etapa de investigación.