Niño atacado en Mercedes: el abogado de la familia pedirá la carátula de tentativa de homicidio

El abogado de la familia, Andrés Gauna, confirmó en declaraciones a Radio Dos que impulsará la carátula de tentativa de homicidio, en función de la extrema gravedad de las lesiones. «En 27 años que hago Derecho Penal nunca vi algo así», afirmó el letrado.

Sobre las consecuencias, Gauna detalló el pequeño sufrió «hundimiento de cráneo» y tuvo que someterse a una cirugía y «tiene una herida de oreja a oreja». «Voy a propiciar la carátula de tentativa de homicidio», remarcó.

«La familia está atravesando una profunda angustia, no entendía que es lo que pasó», dijo el abogado.

Gauna también cuestionó la demora judicial: a 15 días del hecho, el expediente todavía no llegó al Tribunal. «Estoy esperando hablar con el fiscal sobre un caso de extrema gravedad», señaló. El abogado aclaró que la familia conoce la identidad de los agresores y dónde viven, e instó a la Justicia a actuar.

El pequeño fue atendido en el hospital Juan Pablo, donde permanece en recuperación. No podrá concurrir a la escuela durante 60 días.

«No le deseamos a nadie lo que estamos pasando»

Oscar Beban, padre del niño, relató que su hijo y su hermano fueron atacados con piedras y con un cinto piñón —cinturón con un piñón dentado de metal en la punta, utilizado como arma— cerca de un almacén del barrio. La hipótesis es que los agresores intentaron robarles la moto.

«Somos trabajadores, gente de campo. Mi hijo es un chico tranquilo, no le encontramos explicación a esto», expresó Beban con angustia. «Nosotros estamos mal, no podemos creer lo que pasó.»