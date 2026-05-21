La Policía de Corrientes desarticuló banda de cuatreros: tenían un arsenal

Durante los procedimientos en dos casas de la zona, los uniformados secuestraron más de 300 kilos de productos cárnicos, además de numerosos elementos utilizados para la faena clandestina, entre ellos cuchillos, serruchos, chairas, aperos y freezer.

Asimismo, se incautaron cuatro armas de fuego (dos rifles, un revólver y un arma de fabricación casera tipo «tumbera»), junto a importante cantidad de municiones y vainas servidas de distintos calibres.

Según el informe policial, una de las armas se encontraba cargada y lista para disparar al momento del secuestro.

También fue secuestrada una motocicleta presuntamente utilizada en las maniobras investigadas.

Como resultado del operativo dos hombres fueron aprehendidos a disposición de la Justicia.