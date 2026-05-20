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Formación Profesional: Capacitación en Manipulación de Alimentos para Estudiantes Locales

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 20/05/2026
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En el día de la fecha, se llevó a cabo una importante Jornada de Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos destinada a estudiantes de nuestra ciudad, brindándoles una herramienta técnica fundamental y obligatoria para su futuro inserción en el mundo profesional.
​De la actividad participaron activamente los alumnos de ​ISFD Mercedes: Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía.
​Escuela Agrotécnica: Alumnos que complementan así su formación técnica y productiva.
​Esta valiosa jornada fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado entre la Dirección de Bromatología y la Dirección de Educación del municipio, reafirmando el compromiso de la gestión con la excelencia académica y la salud pública.
Herramientas para el futuro: El curso otorga los conocimientos necesarios sobre higiene, conservación y prevención de enfermedades, requisitos indispensables para la obtención del carnet oficial de manipulador.
🤝 Apoyo a las instituciones: Seguimos acompañando a los centros educativos de Mercedes, potenciando el perfil técnico y profesional de nuestros jóvenes.
​Invertir en capacitación es asegurar un futuro con más oportunidades y trabajo calificado para los mercedeños.
​Gestión que hace, ciudad que crece.
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