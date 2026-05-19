Se suspende la tradicional fiesta de Santa Rita de Lucy Rojas

La comunidad religiosa y los vecinos de la región recibieron en las últimas horas una noticia inesperada. La tradicional celebración en honor a Santa Rita, organizada habitualmente por Lucy Rojas, quedó oficialmente suspendida para este año.

La confirmación llegó de boca del señor Jorge Rojas, quien aprovechó el marco del sexto día de la novena para comunicar la decisión a los fieles presentes en la tarde del lunes. Según detalló, la medida no solo afecta a los festejos principales, sino que también incluye la suspensión del clásico almuerzo comunitario que suele reunir a una gran cantidad de devotos.

El destino del bono contribución

A pesar de la cancelación de las actividades recreativas y gastronómicas, Rojas trajo tranquilidad a quienes colaboraron con la organización mediante la compra del bono contribución de Santa Rita.

«Se vendieron muchos números», destacó Rojas, agradeciendo el apoyo de la comunidad.

En ese sentido, confirmó que el sorteo sigue en pie y se ejecutará de manera impostergable bajo la modalidad «sale o sale», garantizando que los premios queden en manos de los aportantes.