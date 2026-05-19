Locales
Avanzan sobre prácticas profesionalizantes que se harán en SUM municipales
Se llevó adelante la 1era reunión de articulación entre el ISFD y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Mercedes, donde estudiantes realizarán sus prácticas profesionalizantes en los SUM municipales durante el turno tarde, acompañados por sus docentes.
Esta articulación permite seguir fortaleciendo el vínculo entre educación y municipio, generando más oportunidades de formación y experiencia para los estudiantes.