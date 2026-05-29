El Concejo aprobó llamado a licitación para reactivar transporte urbano

Se recepcionó la nota referente a la interrupción del servicio. En consecuencia, y dada la importancia de la situación, ingresó por fuera de temario un proyecto de ordenanza, el cual tuvo tratamiento en el cuerpo constituido en comisión durante un cuarto intermedio. Posteriormente, obtuvo dictamen favorable y fue aprobado sin modificaciones, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal al llamado a licitación pública.

🏗️ Proyecto de Ordenanza

Referente a la incorporación del “Distrito Industrial y Logístico” a la Ordenanza N.º 1202/19 de zonificación y regulación de usos del suelo. El mismo pasó al cuerpo constituido en comisión con tratamiento preferencial.

📖 Proyectos de Declaración de Interés Municipal:

🇦🇷 Actividades conmemorativas en el marco del Mes de la Bandera.

🚦 Día Nacional de la Seguridad Vial.

📚 17° Encuentro Literario del Paiubre, organizado por la Biblioteca San Martín y el grupo Letras de Mercedes.

📖 4° edición del Club de Lectura “Ita Pucú” de la Biblioteca San Martín.

🇮🇹 Día del Inmigrante Italiano.

🍎 Día de las Maestras Jardineras.

🏫 Día de las Escuelas Rurales.

Para finalizar, la Presidente del Concejo Deliberante, Analia Velazquez, recordó que el 28 de mayo de 1880 arribaban al puerto argentino, provenientes de Francia, los restos mortales del General Don José Francisco de San Martín. 🇦🇷

A 146 años de aquel acontecimiento histórico, destacó la importancia de mantener viva su memoria como ejemplo de patriotismo, humildad y servicio al pueblo argentino.