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Un operario de la DPEC recibió una descarga eléctrica en Mercedes y se encuentra en terapia intensiva

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 26/05/2026
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Un grave accidente laboral ocurrió este martes en la ciudad de Mercedes, dejando como saldo a un trabajador de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) internado en estado delicado.

El hecho se registró alrededor de las 8:40 horas en la calle El Sauce al 735, casi intersección con Juan Pujol. La víctima, identificada como Rufino Ramírez, se encontraba realizando tareas de corte de suministro en un domicilio cuando, por causas que aún se investigan, recibió una fuerte descarga proveniente del tendido eléctrico.

Ante la gravedad del impacto, Ramírez fue asistido de urgencia y trasladado por una ambulancia del servicio 107 al hospital local, donde quedó alojado en el sector de terapia intensiva.

En el caso interviene el fiscal de turno, Dr. Adrián Casarrubia, quien ordenó de inmediato la realización de peritajes y otras medidas de rigor en el lugar para determinar con precisión las causas del siniestro.

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