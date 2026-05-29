Capacitación: Se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos

La Dirección de Bromatología Municipal informa que ya se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos correspondientes a la capacitación realizada el 25 de marzo.

Las siguientes personas deberán pasar a retirar su carnet:

• Deimundo Marcos

• Deimundo Franco

• González Luis Darío

• Correa Muñoz Abigail

• Avendaño Juan Carlos

• Amarilla Néstor

• Alfonzo Javier

• Pascua Micaela

• Mierez Matías

• Bentancourt Lorenza Itatí

• Bentancourt Lorenza

• Flores Darío

• Pelozo Valeria

• Miño Gastón Ezequiel

• Miño Ramón Raúl

• Ibarrola María Soledad

• Aguedo Oscar Alberto

• Pascua Lucrecia

• Arce Nicolás

• Miño Gloria

• Miño Paola

• Benítez Oscar

• Almirón Belén

• Ávalos Lucas Alberto

• Espinoza Ramón Antonio

• Oviedo Patricia Catalina

• Ferreyra Silvia

• Moreyra Gisela Yasmin

• Acevedo Gabriela

• Soto Paula

• Pereyra Alan Gastón

• Veiga Martín Ezequiel

• Mereles Vicente José

• Vilte Cintia Lorena

• Barbona Graciela