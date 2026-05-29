Capacitación: Se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos
La Dirección de Bromatología Municipal informa que ya se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos correspondientes a la capacitación realizada el 25 de marzo.
Las siguientes personas deberán pasar a retirar su carnet:
• Deimundo Marcos
• Deimundo Franco
• González Luis Darío
• Correa Muñoz Abigail
• Avendaño Juan Carlos
• Amarilla Néstor
• Alfonzo Javier
• Pascua Micaela
• Mierez Matías
• Bentancourt Lorenza Itatí
• Bentancourt Lorenza
• Flores Darío
• Pelozo Valeria
• Miño Gastón Ezequiel
• Miño Ramón Raúl
• Ibarrola María Soledad
• Aguedo Oscar Alberto
• Pascua Lucrecia
• Arce Nicolás
• Miño Gloria
• Miño Paola
• Benítez Oscar
• Almirón Belén
• Ávalos Lucas Alberto
• Espinoza Ramón Antonio
• Oviedo Patricia Catalina
• Ferreyra Silvia
• Moreyra Gisela Yasmin
• Acevedo Gabriela
• Soto Paula
• Pereyra Alan Gastón
• Veiga Martín Ezequiel
• Mereles Vicente José
• Vilte Cintia Lorena
• Barbona Graciela