Bomberos de Mercedes sofocaron el incendio de un vehículo en Ruta 123

En horas de la madrugada de este lunes, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 123. El incidente se registró minutos después de las 02:00 AM, en el tramo comprendido entre el control policial y la localidad de Felipe Yofre.

Tras recibir el alerta a las 02:04 AM, la guardia de servicio desplazó de inmediato a la unidad móvil N° 16. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil se encontraba completamente envuelto por las llamas.

El personal procedió rápidamente a las tareas de extinción y enfriamiento, logrando asegurar la zona para evitar riesgos mayores en el tránsito. Gracias al rápido accionar de los servidores públicos, el foco fue controlado con éxito, demostrando una vez más el profesionalismo y la vocación de servicio que caracteriza a la institución mercedeña.