DESTACADO

Bomberos de Mercedes sofocaron el incendio de un vehículo en Ruta 123

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 13/04/2026
0 58 1 minuto de lectura

En horas de la madrugada de este lunes, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 123. El incidente se registró minutos después de las 02:00 AM, en el tramo comprendido entre el control policial y la localidad de Felipe Yofre.

Tras recibir el alerta a las 02:04 AM, la guardia de servicio desplazó de inmediato a la unidad móvil N° 16. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil se encontraba completamente envuelto por las llamas.

El personal procedió rápidamente a las tareas de extinción y enfriamiento, logrando asegurar la zona para evitar riesgos mayores en el tránsito. Gracias al rápido accionar de los servidores públicos, el foco fue controlado con éxito, demostrando una vez más el profesionalismo y la vocación de servicio que caracteriza a la institución mercedeña.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 13/04/2026
0 58 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Detienen al presunto autor del ataque a un nene que recibió 50 puntos de sutura en Mercedes

14/04/2026

Valdés se reunió con Cemborain y otros intendentes para avanzar en obras

14/04/2026

Niño atacado en Mercedes: el abogado de la familia pedirá la carátula de tentativa de homicidio

13/04/2026

EDICTO JUDICIAL: SUCESIÓN DE ERNESTO MANUEL GOMEZ

13/04/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba