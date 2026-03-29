Investigan la muerte de una menor: operativos y elementos incautados

Los procedimientos, ordenados por la Fiscalía de Instrucción en turno, se realizaron en tres viviendas de la zona y contaron con la participación de efectivos de la comisaría local. Como resultado, los uniformados incautaron nueve teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, además de una camioneta Renault Alaskan, que ahora serán peritados.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado martes 24 de marzo en el barrio 4 Hectáreas. De acuerdo a las primeras informaciones, la madre de la adolescente, de 33 años, recibió un llamado de su hija cerca de las 22:50, en el que le pedía que la fuera a buscar para regresar a su casa.

Minutos después, al llegar a la vivienda donde la menor residía junto a su pareja, la mujer la encontró sin vida en una de las habitaciones. Pese a intentar asistirla, no logró reanimarla.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Policía, que preservó el lugar para la realización de las pericias correspondientes. En tanto, la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento