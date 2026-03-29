Investigan la muerte de una menor: operativos y elementos incautados
En el marco de la causa que investiga la muerte de una joven de 15 años en la localidad de Santa Lucía, la Policía de Corrientes llevó adelante este sábado una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.
Los procedimientos, ordenados por la Fiscalía de Instrucción en turno, se realizaron en tres viviendas de la zona y contaron con la participación de efectivos de la comisaría local. Como resultado, los uniformados incautaron nueve teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, además de una camioneta Renault Alaskan, que ahora serán peritados.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado martes 24 de marzo en el barrio 4 Hectáreas. De acuerdo a las primeras informaciones, la madre de la adolescente, de 33 años, recibió un llamado de su hija cerca de las 22:50, en el que le pedía que la fuera a buscar para regresar a su casa.
Minutos después, al llegar a la vivienda donde la menor residía junto a su pareja, la mujer la encontró sin vida en una de las habitaciones. Pese a intentar asistirla, no logró reanimarla.
Tras el hallazgo, se dio intervención a la Policía, que preservó el lugar para la realización de las pericias correspondientes. En tanto, la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento