Policiales

Demoraron a dos mujeres por sustraer productos de un supermercado

Dos mujeres mayores de edad fueron demoradas por la Policía en la mañana del sábado 28 de marzo, luego de ser acusadas de sustraer mercadería de un supermercado en Monte Caseros.

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El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de Distrito Primera, quienes fueron alertados sobre el hecho y actuaron de manera inmediata. Tras identificar a las sospechosas, constataron que ambas llevaban ocultos entre sus prendas diversos productos, entre ellos shampoos y acondicionadores, que habrían sido sustraídos momentos antes del local.

Las mujeres, junto con los elementos secuestrados, fueron puestas a disposición de la Justicia y trasladadas a la dependencia policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.

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