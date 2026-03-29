Demoraron a dos mujeres por sustraer productos de un supermercado

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de Distrito Primera, quienes fueron alertados sobre el hecho y actuaron de manera inmediata. Tras identificar a las sospechosas, constataron que ambas llevaban ocultos entre sus prendas diversos productos, entre ellos shampoos y acondicionadores, que habrían sido sustraídos momentos antes del local.

Las mujeres, junto con los elementos secuestrados, fueron puestas a disposición de la Justicia y trasladadas a la dependencia policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.