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Vandalismo en el Parque Tressens: El Municipio radicará denuncia del hecho

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/03/2026
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La Municipalidad de Mercedes emitió un fuerte comunicado en respuesta a los recientes actos de vandalismo registrados en el Parque Tressens. Un banco de hormigón fue destruido en un hecho que el gobierno local calificó de «repudiable».

El comunicado, emitido por instrucciones directas del intendente Víctor Cemborain, informa que la Municipalidad ha radicado la denuncia penal correspondiente para identificar y sancionar a los responsables de estos daños al patrimonio comunitario.

«Es lamentable que un grupo de inadaptados no valore los espacios públicos que son de todos los mercedeños», señala el texto. «El Parque Tressens es un lugar de encuentro y recreación para nuestra comunidad, y no permitiremos que estos ataques se repitan».

El gobierno municipal subrayó que dañar el patrimonio comunitario «equivale a romper la casa propia» y reafirmó su compromiso de preservar y proteger los espacios públicos de la ciudad. «Estamos trabajando para mantener a Mercedes limpia y ordenada, y estos actos de vandalismo son un retroceso para toda la comunidad», concluye el comunicado.

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