Camino a Itatí: secuestran 16 animales y un camión jaula

Un procedimiento de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar derivó en el secuestro de 16 animales bovinos y un camión jaula tras detectarse que eran trasladadas infringiendo la ley al no tener las documentación obligatoria.para hacerlo.

El operativo se realizó cerca de las 19:20, sobre Ruta Provincial N° 20, a la altura del kilómetro 5, en el acceso a Itatí. Allí, efectivos rurales interceptaron un camión Ford Cargo conducido por Rubén Darío B. de 39 años, domiciliado en paraje Yacarey.

Al momento del control, el conductor no pudo presentar la guía de ganado que avalara el traslado de los animales, incurriendo en una infracción al artículo 82° del Código de Faltas.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo tanto de los vacunos como del vehículo, iniciándose actuaciones para determinar su origen .

Finalmente demostró que eran de el pero debió pagar una multa de dos millones por el «olvidó» de la guía obligatoria.