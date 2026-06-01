Operativos de prevención, millonario secuestro y lucha contra el narcomenudeo en Corrientes

Los procedimientos incluyeron detenciones por delitos contra la propiedad, operativos antinarcóticos, el rescate de fauna silvestre y un siniestro vial fatal.

Operativos de prevención y detenciones

Las tareas de seguridad dejaron un saldo de más de 100 personas demoradas. Entre ellas, se destacó la captura de dos hombres en las localidades de Villa Olivari y San Cosme que presentaban pedidos de detención vigentes. Asimismo, se logró la recuperación de seis motocicletas que habían sido denunciadas como robadas recientemente.

Allanamiento y golpe al delito organizado

Uno de los operativos más relevantes fue ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal (DIC) con allanamientos en los barrios Lomas del Mirador y 237 Viviendas.

Los resultados arrojaron, dos detenidos y el secuestro de motocicletas, prendas de vestir y más de 2.000.000 de pesos en efectivo.

Los elementos incautados estarían directamente relacionados con un robo ocurrido días atrás en un edificio de la calle Santa Fe al 800.

Lucha contra el narcomenudeo

Se concretaron tres intervenciones de importancia:

En Curuzú Cuatiá, un hombre fue detenido tras descubrirse que utilizaba una verdulería y barbería como fachada para la venta de estupefacientes.

En General Paz, una pareja que intentó eludir un control policial fue interceptada tras una persecución; se les secuestraron sustancias destinadas a la comercialización.

En tanto que en Capital, Personal de Drogas Peligrosas incautó cerca de 150 dosis de cocaína, dinero y elementos de fraccionamiento en diversos puntos de la ciudad.

Rescate de fauna silvestre

Efectivos de la Comisaría 17 encontraron un oso melero deambulando en el barrio Punta Taitalo. El ejemplar fue resguardado y trasladado al Centro Aguará para recibir atención especializada y asegurar su preservación.

Siniestralidad vial: cifras alarmantes

En el ámbito de la seguridad vial, se registró un siniestro fatal en la localidad de Santa Lucía (Ruta Provincial 27, km 105). Tras la colisión entre dos motocicletas, falleció un joven de 29 años, identificado como Escalante.

Con este hecho, la estadística oficial asciende a 55 fallecidos por siniestros viales en lo que va del año en la provincia: 8 víctimas en la Capital y 47 en el interior provincial.