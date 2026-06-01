Bicicleteada familiar por los 220 años de la Parroquia de San Cosme

Vecinos de San Cosme participaron este domingo 31 de una bicicleteada familiar organizada por los 220 años de la parroquia homónima. La actividad se desarrolló por distintos sectores de la localidad y contó con la bendición del padre Roque antes de la partida.

Al finalizar el recorrido, los participantes compartieron un chocolate con facturas donado por vecinos.