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Fin de semana con varios avistamientos de zorro gris pampeano en la zona de Mburucuyá

Los registros fueron compartidos por vecinos y viajeros en distintos puntos de Mburucuyá y localidades cercanas. Uno de los ejemplares quedó registrado en video.

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Durante este fin de semana se reportaron varios avistamientos de zorro gris pampeano en diferentes sectores de Mburucuyá y localidades de los alrededores. Las imágenes circularon a través de redes sociales y volvieron a poner la atención sobre la presencia de esta especie nativa en áreas cercanas a caminos y sectores transitados.

Uno de los casos fue captado por la cuenta Viajando por el Litoral, que difundió un video de un ejemplar observado durante un recorrido por la zona. El animal pudo verse a pocos metros de distancia antes de alejarse entre la vegetación.

Los avistamientos de zorro gris pampeano suelen registrarse en sectores rurales, caminos y áreas con cobertura vegetal, aunque en ocasiones también aparecen cerca de espacios con presencia humana. Se trata de una especie silvestre distribuida en gran parte del país y frecuente en distintos ambientes del nordeste argentino.

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