Locales
Se llevó a cabo el Torneo Apertura de Otoño de Polo en C9 de nuestra ciudad
Tras una destacada jornada deportiva, el equipo «Sol de Mayo» se consagró campeón del certamen. El viceintendente Martín Díaz, junto a la directora de Turismo Daiana Cabrera, participaron del Torneo Apertura de Otoño de Polo, desarrollado en nuestra ciudad con la participación de cuatro equipos.
Desde el Gobierno Municipal se continúa acompañando y promoviendo las distintas disciplinas deportivas que fortalecen el desarrollo y la integración de la comunidad.