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Se llevó a cabo el Torneo Apertura de Otoño de Polo en C9 de nuestra ciudad

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Tras una destacada jornada deportiva, el equipo «Sol de Mayo» se consagró campeón del certamen. El viceintendente Martín Díaz, junto a la directora de Turismo Daiana Cabrera, participaron del Torneo Apertura de Otoño de Polo, desarrollado en nuestra ciudad con la participación de cuatro equipos.
Desde el Gobierno Municipal se continúa acompañando y promoviendo las distintas disciplinas deportivas que fortalecen el desarrollo y la integración de la comunidad.
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