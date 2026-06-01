Desarrollo Social realizó un Mate Bingo para Adultos Mayores

La actividad tuvo lugar en el Gremio Municipal de dicha localidad a las 17 horas. Con objetivo generar espacios de integración, recreación y esparcimiento para los adultos mayores, promoviendo la participación activa, el fortalecimiento de los vínculos sociales y el disfrute de una jornada compartida.

Durante el encuentro, los presentes disfrutaron de una tarde amena en la que compartieron mates, juegos y momentos de camaradería, en un ambiente de alegría y compañerismo. Además, se realizaron sorteos y se entregaron premios a los ganadores de cada ronda.

Por su parte el ministro José Irigoyen «agradeció la presencia y destaco energía de los presentes para compartir dicha tarde».

El Gobierno de Corrientes continúa impulsando actividades recreativas, culturales y de integración destinada a los adultos mayores en distintos puntos de la provincia, reafirmando su compromiso con este sector de la comunidad.