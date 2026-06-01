Cuatreros brasileños volvieron a atacar ganado en suelo correntino

El nuevo hallazgo de dos animales bovinos muertos a balazos en la costa del río Uruguay volvió a poner en alerta a las fuerzas de seguridad de la provincia de Corrientes, por la presencia de cuatreros brasileños que se cruzan para robar hacienda en territorio argentino. Se intensificaron los patrullajes en la zona de Santo Tomé, donde ocurrieron los ataques.

Todo parece indicar que los bandidos solo alcanzaron a matar los animales, sin poder faenarlos, por alguna razón. Se sospecha que su accionar fue interrumpido por la presencia de personas o fuerza de seguridad en la zona, huyendo del lugar dejando atrás los cuerpos de los vacunos. No se descarta que las intenciones habrían sido la de matar a más animales. Se llevó a cabo la inspección ocular en el área del hallazgo de los animales muertos por parte de efectivos de la Policía Rural y Ecológica y se notificó al fiscal Martín Leiva.