Femicidio de Agostina Vega: autopsia preliminar

Desde el inicio de la investigación Claudio Barrelier resultó sospechoso para la Justicia de Córdoba por las inconsistencias en su testimonio y por haber sido la última persona que vio con vida a la nena de 14 años.

Con el paso de los días y el sustento de grabaciones y testimonios -del remisero que trasladó a la adolescente, por ejemplo), quedó claro que el hombre de 33 años estuvo involucrado en su desaparición.

Aunque todavía falta conocer el informe sobre los análisis toxicológicos, la Justicia de Córdoba imputó a Barrelier por el femicidio de Agostina Vega.

El acusado sigue en el penal de Bouwer, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde días atrás habría intentado lastimarse a sí mismo, por lo que está retenido en el área de psiquiatría.