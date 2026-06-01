Femicidio de Agostina Vega: autopsia preliminar
Se registraron marcas en el cuerpo de la chica de 14 años que son compatibles con un abuso sexual seguido de asfixia. Barrelier está imputado por femicidio.
La Justicia de Córdoba difundió este lunes los primeros datos del informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Agostina Vega, que sostienen la teoría de que la adolescente de 14 años fue víctima de un abuso sexual seguido de femicidio.
El caso sigue en manos del fiscal de Córdoba Raul Garzón, el mismo que tardó una semana en localizar a Agostina Vega, desde el sábado 20 al 27 de mayo. En las últimas horas el funcionario judicial imputó por femicidio al único detenido de la causa, Claudio Barrelier.
Debido al tiempo transcurrido desde la desaparición de Agostina Vega hasta el hallazgo de sus restos cercenados en un descampado del barrio Cofico de Córdoba, los forenses no pudieron confirmar nada, sólo identificar que la chica habría muerto por una asfixia mecánica y su cuerpo presenta «posibles signos de abuso sexual».
Una fuente del caso le señaló al sitio Infobae que «se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 20 y las 5 am del sábado 21 de mayo», es decir, mientras su madre, Melisa Heredia, aún intentaba obtener respuestas de Claudio Barrelier, su amigo y conocido de la cancha.
Desde el inicio de la investigación Claudio Barrelier resultó sospechoso para la Justicia de Córdoba por las inconsistencias en su testimonio y por haber sido la última persona que vio con vida a la nena de 14 años.
Con el paso de los días y el sustento de grabaciones y testimonios -del remisero que trasladó a la adolescente, por ejemplo), quedó claro que el hombre de 33 años estuvo involucrado en su desaparición.
Aunque todavía falta conocer el informe sobre los análisis toxicológicos, la Justicia de Córdoba imputó a Barrelier por el femicidio de Agostina Vega.
El acusado sigue en el penal de Bouwer, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde días atrás habría intentado lastimarse a sí mismo, por lo que está retenido en el área de psiquiatría.