Liga Argentina: Comunicaciones inicia en Córdoba su camino en los octavos de final

El conjunto de nuestra ciudad visitará este miércoles a Barrio Parque en el primer juego de la serie al mejor de cinco, tras dejar en el camino a Bochas de Colonia Caroya.

Comunicaciones comenzará hoy miércoles 15 su participación en los playoffs de octavos de final de la Liga Argentina de Básquetbol, cuando visite a Barrio Parque de Córdoba en el primer punto de la serie, prevista al mejor de cinco juegos. El encuentro se disputará desde las 21 horas. Los árbitros serán Danilo Molina y Fabio Alaniz. El Comisionado Juan Manuel Ledesma.

El equipo cordobés llega a esta instancia con ventaja de descanso, ya que finalizó en la tercera posición durante la fase regular, lo que le permitió acceder directamente a esta etapa. Por su parte, el conjunto dirigido por Ignacio “Titi” Barsanti viene de superar con autoridad a Bochas de Colonia Caroya por 3 a 0 en la serie de reclasificación, mostrando un buen nivel colectivo.

En cuanto a los antecedentes entre ambos en la presente temporada, se enfrentaron en dos oportunidades con un triunfo por lado. En Córdoba, Barrio Parque se impuso en un ajustado 81 a 77, mientras que en Mercedes, Comunicaciones logró la victoria por 96 a 81.

La serie continuará en Córdoba el viernes 17 para disputar el segundo punto, mientras que luego se trasladará a Mercedes, donde se jugarán el tercer y cuarto partido (este último en caso de ser necesario) los días lunes 20 y miércoles 22, respectivamente. De requerirse un quinto y decisivo encuentro, el mismo se llevará a cabo nuevamente en Córdoba el sábado 25.

De esta manera, se espera una serie pareja y atractiva, con dos equipos que ya se conocen y que buscarán dar el primer paso rumbo a los cuartos de final instancia en la que los equipos de la conferencia norte jugarán con los de la sur.