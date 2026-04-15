Salud Pública incorporó un nuevo ecógrafo en el Hospital Geriátrico

El nuevo equipo, permite ver estructuras más profundas, agilizar los estudios y aumentar la cantidad de turnos. Está dirigido a la atención de pacientes internados y ambulatorios.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, puso en funcionamiento un nuevo ecógrafo en el Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral”, en el marco del plan de recorrida por nosocomios que se viene realizando. El equipo que se incorporó en la institución por calle Belgrano, está destinado a fortalecer las atenciones a pacientes internados y ambulatorios.

“Era fundamental contar con un ecógrafo de esta índole para las prestaciones que se vienen realizando”, dijo el ministro Emilio Lanari Zubiaur y agregó que “su puesta en funcionamiento permitirá brindar estudios de mayor calidad”.

Por su parte, el director del centro de salud, Germán Braillard Poccard, expresó que esta incorporación “representa un avance muy importante desde el punto de vista técnico”, y destacó que “nos permite brindar otro tipo de prestaciones”.

Por su parte, la jefa del servicio de Diagnóstico por Imágenes, Alejandra Herdt, explicó que “este equipo nos permite ver estructuras más profundas, agilizar los estudios y aumentar la cantidad de turnos para los pacientes”.

El equipo SonoScape P25 Elite, “sirve para ecografía abdominal, renal, pancreática, vesicular, vesicoprostática ginecológicas transvaginal, transrectal, partes blandas, mamarias, tiroides, escrotal, musculoesquelética, dermatológicas, pleural y pared abdominal”.

Entre los principales beneficios, indicó que da lugar a una “mayor precisión diagnóstica en patologías sobre todo en nuestra población geriátrica para descartar patologías benignas o sospechosas en los distintos órganos a explorar”. “También, lesiones de partes blandas de hombros, costillas, de miembros superiores o inferiores en la unidad de caídas, sobre todo en el adulto mayor”, dijo.

Estas acciones forman parte del trabajo del Ministerio de Salud Pública para fortalecer el sistema sanitario, optimizar los recursos y mejorar la calidad de atención para la población.