Se realizó el encuentro de “Mujeres Empresarias y Líderes” en el Concejo Deliberante

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Concejo Deliberante de Mercedes llevó adelante el encuentro denominado “Mercedes Empresarias y Líderes”, un espacio pensado para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de redes y la escucha activa de mujeres que impulsan el desarrollo económico y social de la ciudad.

La actividad se realizó en el recinto del cuerpo legislativo y contó con la presencia de concejales, funcionarias y mujeres del ámbito profesional, empresarial, emprendedor e institucional. La propuesta tuvo una modalidad participativa, donde cada una de las presentes pudo compartir su experiencia, su mirada sobre el desarrollo local y plantear inquietudes vinculadas a su actividad.

Durante la apertura dio la bienvenida la presidenta del Concejo Deliberante, Analía Velázquez, quien agradeció la presencia de las participantes y destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo. “Este espacio nace con la intención de encontrarnos, escucharnos y compartir experiencias desde cada uno de los ámbitos que representamos. Aquí vemos mujeres profesionales, empresarias, emprendedoras y también del ámbito institucional”.

También participaron integrantes de la Comisión de la Mujer del Concejo Deliberante, presidida por la concejal Julia Ávalos e integrada por la concejal Verónica Quiróz y Valeria Usandizaga, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro.