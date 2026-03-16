Locales
Se realizó el encuentro de “Mujeres Empresarias y Líderes” en el Concejo Deliberante
En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Concejo Deliberante de Mercedes llevó adelante el encuentro denominado “Mercedes Empresarias y Líderes”, un espacio pensado para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de redes y la escucha activa de mujeres que impulsan el desarrollo económico y social de la ciudad.
La actividad se realizó en el recinto del cuerpo legislativo y contó con la presencia de concejales, funcionarias y mujeres del ámbito profesional, empresarial, emprendedor e institucional. La propuesta tuvo una modalidad participativa, donde cada una de las presentes pudo compartir su experiencia, su mirada sobre el desarrollo local y plantear inquietudes vinculadas a su actividad.
Durante la apertura dio la bienvenida la presidenta del Concejo Deliberante, Analía Velázquez, quien agradeció la presencia de las participantes y destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo.
“Este espacio nace con la intención de encontrarnos, escucharnos y compartir experiencias desde cada uno de los ámbitos que representamos. Aquí vemos mujeres profesionales, empresarias, emprendedoras y también del ámbito institucional”.
También participaron integrantes de la Comisión de la Mujer del Concejo Deliberante, presidida por la concejal Julia Ávalos e integrada por la concejal Verónica Quiróz y Valeria Usandizaga, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro.
Al finalizar, agradecieron la participación de las asistentes y expresaron el deseo de que este sea el inicio de nuevos encuentros que permitan seguir construyendo redes y generando iniciativas para el crecimiento de la comunidad.
Cabe mencionar que estuvieron presentes los ediles Ramón Romero, Bernabé Marambio, Alejandro Monzón y Roberto Maderna.