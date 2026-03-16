Más trabajo para los concejales: Serían intermediarios en el reglamento del Carnaval

Ante las constantes polémicas por los fallos y normativas, los ediles mercedeños asumirían un rol de mediadores en el reglamento. La redacción técnica quedará en manos de Omar Mónaco.

El camino hacia el Carnaval de Mercedes 2026 comienza a trazarse con una novedad institucional que busca bajar los decibeles de las históricas controversias veraniegas. En las últimas horas, tomó fuerza la iniciativa de que el Concejo Deliberante local asuma una función activa como órgano intermediario en la aplicación y revisión del reglamento de la competencia en caso de ser necesaria.

Históricamente, el reglamento ha sido uno de los puntos flacos de la fiesta máxima de la ciudad. Empates técnicos, interpretaciones ambiguas y reclamos post-escrutinio suelen empañar la competencia. Ultimamente Villa se ha consagrado ganadora aplicando el reglamento para sancionar a las demás instituciones lo que terminó en descuentos de puntos.

Esta medida busca otorgar una mayor legitimidad democrática y transparencia a las decisiones que, año tras año, generan debates apasionados entre los delegados y las comisiones de las agrupaciones

Mónaco al frente de la redacción

En cuanto a la redacción, se confirmó que Omar Mónaco será el encargado de redactar el cuerpo normativo para la edición 2026. Mónaco tiene por delante el desafío de blindar un reglamento que sea: