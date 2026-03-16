Mataron a un docente mientras trabajaba para una app: un policía detenido
Cristian Pereyra tenía 39 años y fue asesinado a balazos. Por el terrible crimen del docente detuvieron a su pasajero, un oficial de la Policía Bonaerense.
Cristian Pereyra, un docente de 39 años que trabajaba como chofer de una aplicación para llegar a fin de mes, fue asesinado a balazos. El sospechoso detenido es un policia. Ocurrió durante la noche del sábado en la autopista Presidente Perón, a la altura del barrio San Javier, en Virrey del Pino.
La víctima, que manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro para la plataforma DiDi, recibió cinco impactos de bala. Tras la recolección de pruebas liderada por el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios, se solicitó el inmediato arresto del pasajero que viajaba en el vehículo.
Un policía de la UTOI, el principal sospechoso
El imputado por el asesinato fue identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años. El joven se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y fue desafectado de la institución apenas se conoció su presunta implicancia.
En la escena del ataque, los peritos secuestraron cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros. Un dato que agrava las sospechas es que el auto robado a la víctima apareció abandonado en Ciudad Evita, a escasas diez cuadras de la base operativa donde trabajaba el agente acusado.
El dolor de la familia del docente asesinado
Cristian daba clases diarias en las escuelas técnicas número 8 y 10, y era padre de una pequeña nena que cumplió tres años a fines de 2025. El dolor por la brutal inseguridad inundó las redes sociales, donde sus familiares exigieron que el caso no quede impune.
«A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató», denunció Anahí, hermana de la víctima, y advirtió sobre el temor a un posible encubrimiento: «Los efectivos se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando».