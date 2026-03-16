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Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos

El reconocido periodista deportivo falleció a los 78 años. Formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez en Fútbol de Primera.

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El periodismo deportivo argentino está de luto. En las últimas horas de este lunes se confirmó el fallecimiento de Marcelo Araujo, uno de los relatores de fútbol más icónicos en la historia de la televisión nacional. El histórico relator murió a los 78 años, según confirmó C5N.

El legado imborrable en Fútbol de Primera

El nombre de Araujo está grabado a fuego en la memoria de todos los fanáticos. Durante más de dos décadas, formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente de la histórica pantalla de Fútbol de Primera.

Marcelo Araujo y Enrique Macaya M&aacute;rquez en F&uacute;tbol de Primera

Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez en Fútbol de Primera

Su estilo rupturista, descontracturado y lleno de latiguillos que se volvieron populares («¿Estás crazy, Macaya?», «¡Si lo hacés me voy!») revolucionó por completo las transmisiones deportivas y marcó un antes y un después en la forma de relatar y consumir el fútbol argentino por televisión.

Su regreso a la pantalla con Fútbol para Todos

Tras su sonado alejamiento de la productora Torneos y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde. Araujo se convirtió en la voz principal de las transmisiones de Fútbol para Todos, volviendo a narrar los partidos más decisivos del campeonato de Primera División y reencontrándose con las nuevas generaciones de hinchas.

Hoy, la pelota se detiene para despedir a un hombre que, indudablemente, fue la gran banda de sonido de los domingos a la noche para millones de familias argentinas.

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