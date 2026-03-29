San Martín se recuperó en Junín y sigue en foco
Venció a Argentino por 82-79 en un juego muy duro que llegó a perder por 13 puntos. El correntino Franco Méndez fue clave, figura de la noche con 36 puntos (7-10 de tres).
San Martín mantiene su irregularidad en estos últimos metros de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Pero anoche en Junín tuvo reacción y supo revertir en el cuarto final un juego que venía mal y ante un rival necesitado. Venció por un ajustado 82-79 a Argentino que sigue último en las posiciones y prácticamente sentenció su lugar en la serie de permanencia.
Y los dirigidos por Gabriel Revidatti que sumaron una victoria clave que les permite mantenerse en zona de playoffs (12°, récord 15-17) y quedar con mejor imagen para el sprint de los últimos cuatro juegos de su agenda.
La gran figura de la noche fue el correntino Franco Méndez, autor de 36 puntos su mejor registro individual en la elite con 7-10 en triples y 4 rebotes. Ninguno de sus compañeros superó el doble dígito en sus anotaciones.
En el local, Jeremías Sandrini aportó 17 puntos (3-3 en triples), acompañado por el trabajo de los estadounidenses David Shriver y Dylan Smith, ambos con 16 puntos.
A pesar de un mejor inicio de San Martín, fue el juego de los juninenses el que protagonizó los mejores momentos en gran parte del juego. Inclusive el local llegó a sacar 13 puntos máxima diferencia- en dos ocasiones, antes de la reacción visitante en el cuarto final.
Ahora, el historial entre ambos por LNB, dejó 23 enfrentamientos con 15 victorias para San Martín y 8 triunfos para Argentino. En esta temporada, en Corrientes ya había ganado el Rojinegro por 94-78.
De los últimos cuatro juegos de la fase regular, San Martín jugará dos como local y los restantes en una gira. El próximo martes 7 de abril recibirá a Obras y el domingo 12 será anfitrión de Olímpico de La Banda.
Y la última salida a la ruta de esta etapa de clasificación, visitará a Platense (viernes 17) y cerrará en Santa Fe, jugando con Unión (domingo 19).