San Martín se recuperó en Junín y sigue en foco

San Martín mantiene su irregularidad en estos últimos metros de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Pero anoche en Junín tuvo reacción y supo revertir en el cuarto final un juego que venía mal y ante un rival necesitado. Venció por un ajustado 82-79 a Argentino que sigue último en las posiciones y prácticamente sentenció su lugar en la serie de permanencia.

Y los dirigidos por Gabriel Revidatti que sumaron una victoria clave que les permite mantenerse en zona de playoffs (12°, récord 15-17) y quedar con mejor imagen para el sprint de los últimos cuatro juegos de su agenda.

La gran figura de la noche fue el correntino Franco Méndez, autor de 36 puntos su mejor registro individual en la elite con 7-10 en triples y 4 rebotes. Ninguno de sus compañeros superó el doble dígito en sus anotaciones.

En el local, Jeremías Sandrini aportó 17 puntos (3-3 en triples), acompañado por el trabajo de los estadounidenses David Shriver y Dylan Smith, ambos con 16 puntos.

A pesar de un mejor inicio de San Martín, fue el juego de los juninenses el que protagonizó los mejores momentos en gran parte del juego. Inclusive el local llegó a sacar 13 puntos máxima diferencia- en dos ocasiones, antes de la reacción visitante en el cuarto final.

Ahora, el historial entre ambos por LNB, dejó 23 enfrentamientos con 15 victorias para San Martín y 8 triunfos para Argentino. En esta temporada, en Corrientes ya había ganado el Rojinegro por 94-78.

De los últimos cuatro juegos de la fase regular, San Martín jugará dos como local y los restantes en una gira. El próximo martes 7 de abril recibirá a Obras y el domingo 12 será anfitrión de Olímpico de La Banda.

Y la última salida a la ruta de esta etapa de clasificación, visitará a Platense (viernes 17) y cerrará en Santa Fe, jugando con Unión (domingo 19).