Huracán vs. Olimpo, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

Huracán y Olimpo se enfrentarán este domingo desde las 18.00 en el Estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de la Copa Argentina 2026. El equipo de Diego Martínez busca avanzar de ronda en medio de un presente irregular, mientras que el conjunto bahiense llega tras debutar con triunfo en el Federal A.

El Globo intentará aprovechar la Copa Argentina para recuperar confianza luego de un arranque con dudas en el Torneo Apertura. El empate frente a Barracas fue el quinto en once partidos y dejó al equipo fuera de los ocho primeros, encendiendo las alarmas en Parque Patricios. La irregularidad futbolística y la falta de un once consolidado han sido una constante en el ciclo de Diego Martínez. Sin embargo, la reciente incorporación de Óscar Romero y Lucas Blondel aporta nuevas variantes para intentar darle mayor solidez al equipo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Del otro lado estará Olimpo, que inició su participación en la temporada 2026 con una victoria por 2 a 0 frente a Alvarado en el debut del Federal A. El equipo dirigido por Carlos Mungo apuesta a la presión alta de sus delanteros como una de las principales herramientas para competir ante un rival de mayor jerarquía. La diferencia de ritmo competitivo y de categoría aparece como uno de los desafíos principales para el conjunto bahiense, que buscará sostener la intensidad para equilibrar el trámite del partido y dar el golpe en los 32avos de final.

El encuentro entre Huracán y Olimpo se disputará este domingo desde las 18.00 en el Estadio Ciudad de Caseros, con transmisión televisiva a confirmar, en el marco de una nueva edición de la Copa Argentina que siempre ofrece duelos atractivos entre equipos de distintas categorías.