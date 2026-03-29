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Huracán vs. Olimpo, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
Huracán vs Olimpo juegan por Copa Argentina 2026 este domingo a las 18.00 en Caseros: horario, formaciones y TV de un cruce clave para el equipo de Diego Martínez.
Probables formaciones del partido entre Huracán y Olimpo
- Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Romero; Óscar Cortés, Leonardo Sequeira. DT: Diego Martínez.
- Olimpo: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Braian Guille y Federico González. DT: Carlos Mungo.
Huracán vs. Olimpo, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 18.00.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Estadio: Ciudad de Caseros.