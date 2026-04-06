Chacho Coudet igualó una marca histórica en River y se mete en la historia del club

El funcionamiento colectivo también fue uno de los puntos altos del equipo, con una propuesta basada en la posesión y la generación constante de situaciones de peligro. Además, el encuentro tuvo un condimento especial con el debut en Primera División del juvenil Lautaro Pereyra, otro indicio del recambio que empieza a consolidarse.

Tras el partido, Coudet analizó el rendimiento de su equipo y dejó en claro que el proceso recién comienza: “Creo que hicimos un muy buen partido, después es tiempo y trabajo. También, comprender que nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Necesitábamos en casa hacer un buen juego como lo hemos hecho. Y hay que tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo, y trabajando y preparándonos para dar lo mejor”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones, es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer cada partido. Y es muy importante la competencia interna, eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, independientemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos cuando tuvimos 15 días de trabajo”.