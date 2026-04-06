Chacho Coudet igualó una marca histórica en River y se mete en la historia del club
El arranque perfecto del entrenador lo puso a la altura de una leyenda del Millonario, con una racha que no se repetía desde hace décadas.
El ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó de la mejor manera posible y ya dejó una marca que lo vincula directamente con la historia grande del club. Tras la contundente victoria por 3-0 frente a Belgrano en el estadio Monumental, el equipo alcanzó su cuarto triunfo consecutivo desde la llegada del DT, un registro que no se veía en un debut desde hace 37 años.
Este inicio arrollador no solo posiciona al Millonario como protagonista en el Torneo Apertura 2026, sino que además le permitió al «Chacho» igualar una estadística que hasta ahora pertenecía en soledad a Reinaldo Merlo. El histórico ídolo había logrado una racha idéntica en 1989, cuando arrancó su ciclo ganando sus primeros cuatro partidos oficiales durante la Liguilla Pre-Libertadores.
En aquella oportunidad, la Banda Roja se impuso ante Argentinos Juniors y Deportivo Español en una serie de encuentros que marcaron un precedente que, durante más de tres décadas, ningún otro entrenador debutante había conseguido replicar. La comparación resalta aún más el impacto del comienzo del actual DT.
Si bien otro nombre fuerte como Ramón Díaz también había iniciado con cuatro triunfos consecutivos en la temporada 2012-13, ese registro no correspondía a su debut en el club, sino al arranque de su tercer ciclo, lo que deja a Merlo y ahora a Coudet como los únicos en lograrlo en su primera etapa.
La racha actual se construyó con victorias ante Huracán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto y el reciente triunfo frente a Belgrano. En este último partido, el equipo mostró un dominio claro y eficacia ofensiva, con un doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio, quien logró cortar una extensa sequía goleadora.
El funcionamiento colectivo también fue uno de los puntos altos del equipo, con una propuesta basada en la posesión y la generación constante de situaciones de peligro. Además, el encuentro tuvo un condimento especial con el debut en Primera División del juvenil Lautaro Pereyra, otro indicio del recambio que empieza a consolidarse.
Tras el partido, Coudet analizó el rendimiento de su equipo y dejó en claro que el proceso recién comienza: “Creo que hicimos un muy buen partido, después es tiempo y trabajo. También, comprender que nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Necesitábamos en casa hacer un buen juego como lo hemos hecho. Y hay que tratar de seguir mejorando cosas en el tiempo, y trabajando y preparándonos para dar lo mejor”, expresó.
En la misma línea, agregó: “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones, es para lo que trabajamos y lo que intentamos hacer cada partido. Y es muy importante la competencia interna, eso es lo que va a elevar los niveles individuales. Me pone contento, independientemente de quién haga los goles, que podamos ir creciendo a nivel individual y que podamos mejorar. Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos cuando tuvimos 15 días de trabajo”.