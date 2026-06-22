Mercedes se prepara para celebrar su 194° Aniversario con una gran fiesta popular

La ciudad correntina conmemora un nuevo año de su fundación con un amplio programa de actividades que incluye vigilia musical, desfiles, jineteada y festivales en vivo. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a los festejos.

MERCEDES.– Nuestra comunidad se viste de fiesta para celebrar el 194° Aniversario de su fundación. Con el objetivo de compartir en familia y revalorizar nuestras raíces, el Municipio ha preparado un atractivo programa de actividades que se desplegará durante el primer fin de semana de julio.

La celebración combinará momentos solemnes, expresiones culturales y el tradicional despliegue campestre que caracteriza a la región. A continuación, repasamos el cronograma de los principales momentos de esta gran fiesta:

📅 Sábado 4 de Julio: La antesala del aniversario

El ambiente festivo comenzará a sentirse desde la noche del sábado con el reencuentro de los vecinos a la espera del día central.

22:30 hs. – Vigilia Musical: El Centro Cultural «La Estación» será el escenario de una velada artística con la presentación de músicos locales.

00:00 hs. – Himno a Mercedes: Al llegar la medianoche, se entonarán con orgullo las estrofas del himno de nuestra ciudad en el Centro Cultural «La Estación» para dar la bienvenida oficial al día del aniversario.

📅 Domingo 5 de Julio: El día central de los festejos

La jornada del domingo concentrará los actos protocolares y los eventos masivos al aire libre.

08:00 hs. – Izamientos simultáneos: La bandera tricolor y la nacional se izarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad de manera coordinada.

09:00 hs. – Acto Central y Desfile: Vecinos e instituciones se concentrarán en el Parque La Estación para el acto oficial, seguido del tradicional desfile cívico-militar.

14:00 hs. – Gran Festival Popular: La tarde se trasladará al Predio de la Sociedad Rural de Mercedes, donde se desarrollará un festival musical, demostraciones de jineteada, un amplio patio de comidas y la feria de emprendedores y artesanos locales.