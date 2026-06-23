Inseguridad en Mercedes: Robaron en casa de un músico y piden ayuda para recuperar una reliquia familiar

La Comisaría Primera de esta ciudad se encuentra investigando un robo ocurrido el pasado fin de semana en el domicilio del músico mercedeño Martín Zorrilla, situado en la zona sur de la calle Belgrano, cerca de la capilla Santa Rita.

Según declaraciones del propio damnificado al programa conducido por Alejandro Meda, el ilícito se perpetró mientras él se encontraba fuera de la localidad por razones de trabajo. Al regresar, Zorrilla constató que la puerta de ingreso había sido forzada. Tras revisar las habitaciones, constató la falta de dinero en efectivo, una garrafa, una motoguadaña y otros elementos.

El foco de la preocupación del artista se centra en la recuperación de una reliquia familiar: una bombilla antigua que perteneció a su abuelo. Con el fin de hallarla, se dispuso la línea telefónica 3773-468021 para recibir aportes de la ciudadanía, bajo la promesa de una gratificación.