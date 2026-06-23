Avances en el Complejo Ambiental: Cemborain supervisa la construcción de la nueva fosa de disposición final

El intendente Víctor Cemborain, junto al viceintendente Martín Díaz y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Navia, recorrieron distintas obras que se ejecutan en la ciudad.

En el Complejo Ambiental comenzaron los trabajos de construcción de la fosa para disposición final de residuos, una obra que se lleva adelante con el acompañamiento del ICAA (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente). Además, continúa la construcción de dependencias destinadas al personal que desarrolla tareas en el lugar.

Por otra parte, siguen los trabajos de preparación de suelo sobre calle Pedro Ferré, entre Mariano I. Loza y Pago Largo, donde próximamente se avanzará con la pavimentación de hormigón.