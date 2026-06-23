DESTACADO
Avances en el Complejo Ambiental: Cemborain supervisa la construcción de la nueva fosa de disposición final
Con el aval y el acompañamiento estratégico del ICAA, el municipio avanza en la fosa de tratamiento de residuos y en la edificación de nuevas dependencias para optimizar las condiciones laborales del Complejo Ambiental.
El intendente Víctor Cemborain, junto al viceintendente Martín Díaz y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Navia, recorrieron distintas obras que se ejecutan en la ciudad.
En el Complejo Ambiental comenzaron los trabajos de construcción de la fosa para disposición final de residuos, una obra que se lleva adelante con el acompañamiento del ICAA (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente). Además, continúa la construcción de dependencias destinadas al personal que desarrolla tareas en el lugar.
Por otra parte, siguen los trabajos de preparación de suelo sobre calle Pedro Ferré, entre Mariano I. Loza y Pago Largo, donde próximamente se avanzará con la pavimentación de hormigón.
También avanza a buen ritmo la ampliación de una vivienda en el barrio Recodo, mientras continúan las obras de extensión de la red cloacal en distintos sectores del mismo barrio.