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Abren la convocatoria para jinetes y tropillas en el marco del 194° Aniversario de Mercedes

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 23/06/2026
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l Municipio convoca a las agrupaciones tradicionalistas y jinetes de la región a sumarse al gran festival de campo que formará parte de los festejos centrales. Hay tiempo para anotarse hasta el 1.º de julio.

MERCEDES.– En el marco de los preparativos para los festejos del 194° Aniversario de Mercedes, la comisión organizadora lanzó la convocatoria oficial dirigida a jinetes y tropillas que deseen ser parte del tradicional espectáculo de destreza criolla.

El evento de campo, que es uno de los momentos más esperados de la celebración, se llevará a cabo el domingo 5 de julio a partir de las 14:00 hs. en el Predio de la Sociedad Rural de Mercedes. Allí se darán cita el coraje, la tradición y el público de toda la región.

📝 Informes e Inscripción

Con el objetivo de coordinar el espectáculo y garantizar la organización del campo de jineteada, se solicita a los interesados registrarse con anticipación.

  • Contacto: Los interesados deben comunicarse con la coordinadora Marcelina Álvarez al teléfono 3773-505168.

  • Fecha límite: El plazo definitivo para registrar la participación cierra el miércoles 1.º de julio.

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