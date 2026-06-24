Policiales

Se reanuda el juicio por la sustracción de Loan con las indagatorias a los imputados

Tras un inicio de juicio bastante desprolijo, con imputados que no se presentaron en tiempo y forma, la falta de defensores y un reinicio de la lectura de la acusación, desde hoy se reanudarán los debates por el juicio que se le sigue a 17 personas, para saber dónde está Loan Danilo Peña. Hoy están previstas las indagatorias a los imputados.

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Se espera que a partir de esta mañana, a las 9:30, horario fijado por el tribunal para el reinicio de las audiencias, se fije la fecha en la que declararán los padres y hermanos del nene desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

La expectativa está fijada una vez más en Laudelina Peña, tía de Loan, cuya defensora aseguró que hablará y contestará preguntas. No se descarta que tras esta declaración y en base a lo que decida decir, algunos de los restantes imputados también pidan declarar. Son más de 160 los testigos convocados.

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