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Un nuevo afortunado ganó más de $140 millones en la Poceada Correntina

La Quiniela Poceada Correntina sumó un nuevo ganador en la Capital provincial. El afortunado se lleva un premio de $141.438.122, tras acertar los cinco números.

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La Quiniela Poceada Correntina suma un nuevo Ganador en Capital. Esta vez, un afortunado  se lleva un premio de $141.438.122, a los cinco aciertos.

La apuesta fue realizada en la agencia N° 826 de Corrientes Capital. El afortunado probó su suerte acertando al 05 – 11 – 14 – 28 – 41.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 24/06/2026
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Minuto Mercedes

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