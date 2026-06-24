Un nuevo afortunado ganó más de $140 millones en la Poceada Correntina

La Quiniela Poceada Correntina suma un nuevo Ganador en Capital. Esta vez, un afortunado se lleva un premio de $141.438.122, a los cinco aciertos.

La apuesta fue realizada en la agencia N° 826 de Corrientes Capital. El afortunado probó su suerte acertando al 05 – 11 – 14 – 28 – 41.